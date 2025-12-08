У экс-вице-губернатора Олега Чемезова в СИЗО выявили рецидив серьезной болезни

Врачебная комиссия выявила у находящегося в СИЗО бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова признаки рецидива серьезного заболевания, сообщила «Ъ-Урал» его адвокат Мария Кирилова. Ему требуется специальное лечение, которое невозможно реализовать в условиях изолятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Чемезов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Олег Чемезов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На прошлой неделе защита Олега Чемезова направила ходатайство в администрацию СИЗО о его медицинском освидетельствовании из-за ухудшения состояния здоровья. По информации госпожи Кириловой, его заболевания обострились из-за плохого питания и нехватки лекарств.

Экс-вице-губернатор находится в СИЗО №7 в Челябинской области. Его арестовали 30 сентября по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) в АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (дочернее предприятие «Облкоммунэнерго»). По данным следствия, Чемезов, бизнесмен Алексей Бобров, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных и экс-глава ОТСК Антон Боликов совершали хищения из областного бюджета при реализации концессионных соглашений. Никто из них вину не признает.

Артем Путилов, Ирина Пичурина