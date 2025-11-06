Экс-вице-губернатора Олега Чемезова этапировали в СИЗО №7 Челябинска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова этапировали в СИЗО №7 Челябинска, сообщила «Ъ-Урал» его адвокат Мария Кирилова.

«Невзирая на ухудшение здоровья Чемезова О.Л. за время, проведенное им в следственном изоляторе № 1 Екатеринбурга, следствие с целью оказания психологического давления, изоляции Чемезова О. Л. от близких, от защитников, принимает решение перед праздниками в ночь с 3.11. на 4.11 этапировать Чемезова О. Л»,— рассказала адвокат Мария Кирилова.

Напомним, 30 сентября Верх-Исетский райсуд заключил под стражу бывшего вице-губернатора Олега Чемезова до 15 ноября по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Арест произошел вскоре после того, как в СИЗО отправили других фигурантов по делу «Облкоммунэнерго»: бизнесмена Алексея Боброва, топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных и экс-главу «Объединенной теплоснабжающей компании» Антона Боликова. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве. По версии следствия, они похитили более 1 млн руб. из областного бюджета. Никто из них вину не признает.

В конце октября стало известно, что Олег Чемезов стал соответчиком по новому иску Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов уральских бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова.

Артем Путилов, Полина Бабинцева