Главные новости 26 декабря. Сочи

Международный аэропорт Сочи завершил подготовку к новогодним праздникам и планирует обслужить порядка 417 тыс. пассажиров. Такой объем перевозок прогнозируется в период с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

По итогам 2025 года Сочи сохранил статус одного из ключевых центров деловой активности в России. Количество перелетов бизнес-туристов в город снизилось лишь на 1% по сравнению с предыдущим годом, при этом доля Сочи в общем объеме командировочной активности увеличилась с 4 до 5%.

Курорт «Красная Поляна» в Сочи первым среди горных кластеров региона открыл горнолыжный сезон 2025–2026 годов. Катание стартовало в долине «Цирк-2», где для гостей была запущена первая часть трасс протяженностью около 3 км.

Сочинский национальный парк заявил об отсутствии своей причастности к строительству узкоколейной железной дороги в районе ущелья Ахцу. Национальный парк не выдавал каких-либо разрешений на реализацию данного проекта и не участвовал в его согласовании.

Стоимость строительства транспортного обхода Адлера, который станет частью скоростного дублера федеральной трассы Джубга—Сочи (А-147), увеличилась до 100 млрд руб. Общая стоимость строительства всей скоростной дороги Джубга—Сочи с учетом сложных геологических условий ранее оценивалась в 1,4 трлн руб.

с 27 декабря 2025 года по 1 января 2026 года в Сочи и на территории Сириуса ожидаются осадки в виде мокрого снега с налипанием на проводах. На побережье возможны заморозки до 2 градусов, в предгорной зоне — до 5, на дорогах прогнозируется гололедица.

Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с жалобой на судебные решения по делу о взыскании 1 млрд руб. экологического ущерба, причиненного при строительстве курорта Sea Pine Resort в Туапсинском районе Краснодарского края. Надзорное ведомство настаивает на сохранении ранее принятого решения о компенсации вреда окружающей среде и не согласно с направлением дела на новое рассмотрение.

На территории Сочи в зимний сезон будут работать более 2 тыс. кафе и ресторанов, общая вместительность которых достигает 135 тыс. мест. В горном кластере открыто около 285 заведений на 15 тыс. посадочных мест.

Хоккейный клуб «Сочи» в Череповце в овертайме уступил местной «Северстали» в матче 36-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 3:4.