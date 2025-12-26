В Сочи к зимнему сезону подготовили 2 тысячи кафе и ресторанов
На территории Сочи в зимний сезон будут работать более 2 тыс. кафе и ресторанов, общая вместительность которых достигает 135 тыс. мест. В горном кластере открыто около 285 заведений на 15 тыс. посадочных мест, пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на департамент потребительской сферы региона.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В этот зимний сезон в Сочи для туристов предлагают блюда кавказской, европейской, морской, азиатской, средиземноморской и русской кухонь. Наиболее популярны изделия из местных продуктов — морские деликатесы, авторские интерпретации традиционных рецептов, а также кавказские блюда.
По словам руководителя регионального департамента Романа Куринного, региональная кухня в целом становится гастрономическим притяжением, особенно на Кубани. Для туристов на первый план выходит посещение местных кафе и ресторанов, а повара чаще сотрудничают с фермерами, создавая сезонные гастрономические сеты. Он также отметил, что локальная кухня прочно входит в культурный код и становится значимым туристическим элементом.
Такие проекты, как «Вкусно по-сочински» и «Фестиваль южной кухни», демонстрируют развитие краевого гастрономического кластера. Они поддерживают местных производителей и усиливают региональную идентичность.
Роман Куринный также добавил, что путешественники сегодня больше ценят комплексный опыт в целом, а не только качество блюд. Важна атмосфера, сервис и история, стоящая за едой. Поэтому местные повара все чаще используют дегустационные сеты, где каждое кулинарное произведение является элементом единой концепции, а кулинар выступает экспертом.