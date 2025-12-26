Аэропорт Сочи планирует обслужить 417 тысяч пассажиров в новогодние праздники

Международный аэропорт Сочи, входящий в холдинг «Аэродинамика», завершил подготовку к новогодним праздникам и планирует обслужить порядка 417 тыс. пассажиров. Такой объем перевозок прогнозируется в период с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

В указанный период полеты будут выполняться по 67 направлениям, включая 44 внутренних и 23 международных маршрута. По оценке аэропорта, наиболее загруженным днем станет 28 декабря, когда планируется обслуживание более 28 тыс. пассажиров.

Среди внутренних направлений наибольшим спросом в зимние праздники будут пользоваться рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. На международных линиях аэропорт Сочи рассчитывает обслужить свыше 70 тыс. пассажиров. Максимальное количество вылетов за рубеж запланировано в Стамбул, Ереван и Дубай.

Аэропорт также отмечает расширение международной маршрутной сети. Так, с 14 декабря 2025 года по 16 января 2026 года авиакомпания Etihad увеличила частоту рейсов по маршруту Абу-Даби—Сочи до семи раз в неделю. Кроме того, с 25 декабря возобновлены полеты авиакомпании Jazeera Airways по направлению Кувейт—Сочи с частотой два раза в неделю.

По словам управляющего директора аэропорта Сочи Алексея Комарова, новогодние каникулы традиционно являются периодом повышенного пассажиропотока для курорта. В аэропорту проведена дополнительная проверка аэродромной техники, организованы инструктажи по безопасности и качеству обслуживания, а также усилены смены персонала для обеспечения бесперебойной работы в праздничные дни.

Для пассажиров в аэропорту Сочи доступны сервисы ускоренного прохождения контроля Fast Track, бизнес-залы, капсульный отель, комната матери и ребенка, медицинский пункт, аптека, точки общественного питания, услуги самостоятельной регистрации и сдачи багажа, Wi-Fi, упаковка багажа и VIP-сопровождение.

Мария Удовик