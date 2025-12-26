Доля Сочи в командировочной активности бизнеса выросла до 5%

По итогам 2025 года Сочи сохранил статус одного из ключевых центров деловой активности в России. Количество перелетов бизнес-туристов в город снизилось лишь на 1% по сравнению с предыдущим годом, при этом доля Сочи в общем объеме командировочной активности увеличилась с 4 до 5%. Средняя продолжительность деловых поездок, как и годом ранее, составила пять дней, рассказала «Ъ-Сочи» управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.

Стоимость авиаперелетов для деловых путешественников продолжила расти. Средняя цена билета бизнес-класса в Сочи увеличилась на 9% за год и достигла 77,4 тыс. руб. в одну сторону. Одновременно с этим число перелетов бизнес-классом сократилось на 18%, однако их доля в структуре командировок осталась на уровне 2024 года и составила 3%.

Перелеты экономклассом в 2025 году обходились бизнес-туристам в среднем в 17,8 тыс. руб., что на 11% выше показателя предыдущего года. Несмотря на рост транспортных расходов, интерес делового сообщества к направлению сохраняется.

Эксперты связывают устойчивый спрос на командировки в Сочи с развитой MICE-инфраструктурой курорта. Наличие современных площадок позволяет проводить как небольшие корпоративные мероприятия, так и масштабные деловые форумы, что поддерживает стабильную позицию города на рынке делового туризма.

В ноябре Сочи вошел в число трех наиболее востребованных российских городов для деловых поездок сотрудников компаний FMCG-сектора. По оценке аналитиков, общее число командировок в сегменте FMCG с начала года увеличилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом структура деловых поездок остается преимущественно внутренней: на российские направления приходится около 96% всех перемещений сотрудников.

Основные маршруты формируются вокруг крупнейших потребительских рынков и региональных центров продаж. Наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, Сочи занял место в топ-3 наиболее популярных направлений для деловых визитов. В перечень востребованных направлений также вошли Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Казань и Пермь.

Эксперты связывают устойчивый спрос на командировки с активным развитием региональных сетей FMCG-компаний, расширением логистических цепочек и необходимостью личного присутствия сотрудников в ключевых точках продаж.

Мария Удовик