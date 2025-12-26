Бюджет обхода Адлера вырос до 100 млрд рублей

Стоимость строительства транспортного обхода Адлера, который станет частью скоростного дублера федеральной трассы Джубга—Сочи (А-147), увеличилась до 100 млрд руб. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

Фото: ГК «Автодор»

По его словам, проект относится к категории технически наиболее сложных инфраструктурных объектов в Сочи. Значительная часть маршрута проходит в горной местности и предусматривает возведение более восьми километров тоннелей, а также строительство многоуровневых транспортных развязок. Вице-премьер отметил, что проектная документация уже получила положительное заключение экспертизы, а завершение работ планируется в 2027 году.

Обход Адлера является одним из этапов реализации платной скоростной автодороги Джубга—Сочи, которая проектируется как альтернатива существующей бесплатной трассе А-147 протяженностью около 170 км. Вся магистраль разбита на девять этапов, включая восьмикилометровый платный участок в Адлерском районе. Ранее госкомпания «Автодор» оценивала его строительство в 73,5 млрд руб. за счет средств федерального бюджета.

Проект обхода Адлера также реализуется поэтапно. Его ввод позволит сократить время в пути между центральной частью Сочи и аэропортом Адлера, а также снизить транспортную нагрузку на активно застраиваемые районы курорта. В настоящее время на объекте ведется строительство разворотных эстакад длиной более 300 м каждая.

Трасса Джубга—Сочи остается единственным автомобильным маршрутом, связывающим курорт с другими регионами страны. В пиковые летние периоды интенсивность движения на отдельных участках достигает 100 тыс. автомобилей в сутки. Общая стоимость строительства всей скоростной дороги Джубга—Сочи с учетом сложных геологических условий ранее оценивалась в 1,4 трлн руб.

Мария Удовик