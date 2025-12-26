На курорте «Красная Поляна» стартовал горнолыжный сезон 2025–2026

Курорт «Красная Поляна» в Сочи первым среди горных кластеров региона открыл горнолыжный сезон 2025–2026 годов. Катание стартовало в долине «Цирк-2», где для гостей была запущена первая часть трасс протяженностью около 3 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Как сообщил заместитель генерального директора курорта Сергей Глебов, открытие сезона стало возможным благодаря улучшению погодных условий: в горах установилась отрицательная температура, идет сухой снег, что позволило подготовить склоны к началу катания. В ближайшее время, с учетом метеопрогнозов, курорт планирует поэтапно расширять зону катания, включая нижние участки трасс.

По словам представителя курорта, до конца года предполагается открыть большую часть трасс, а также запустить вечернее катание. В новом зимнем сезоне для туристов подготовлено порядка 30 км трасс, восемь фрирайд-зон, два сноупарка и 13 подъемников, работающих на высотах от 540 до 2,3 тыс. метров над уровнем моря.

К старту сезона на курорте были проведены все регламентные работы, включая модернизацию системы искусственного оснежения и подготовку инфраструктуры. В администрации отмечают, что зимний сезон ожидается продолжительным, а завершение работы трасс традиционно планируется после майских праздников.

На данный момент уровень загрузки курорта «Красная Поляна» на новогодние каникулы превышает 65%, а пиковый спрос на период с 31 декабря 2025 года по 5 января 2026 года приближается к 75% с прогнозируемым ростом до 90%. Отмечается стабильная динамика бронирования, а также увеличение на 15% числа гостей, планирующих заезд после 5 января, что связано с продленными каникулами.

Стоимость проживания в праздничный период начинается от 12,6 тыс. руб. в сутки в апартаментах, от 13,2 тыс. руб. в отелях 4* и от 28,5 тыс. руб. в отелях 5*, при этом средняя продолжительность пребывания составляет четыре и пять ночей соответственно. Цены на ски-пассы выросли на 5–10% по сравнению с прошлым сезоном, а инфраструктура курорта, включая новую систему искусственного оснежения, полностью готова к зимнему сезону.

По оценкам экспертов, горнолыжный сегмент демонстрирует временное снижение спроса на 8–10% из-за позднего открытия сезона и зависимости от погодных условий, при этом «Красная Поляна» сохраняет статус самого дорогого направления в стране, а рост цен соответствует общему уровню инфляции (7–8%). В целом участники рынка прогнозируют умеренный рост турпотока в Сочи на 3–5% по итогам сезона при благоприятных погодных условиях.

Мария Удовик