Генпрокуратура требует взыскать 1 млрд рублей за экологический ущерб в Туапсе

Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с жалобой на судебные решения по делу о взыскании 1 млрд руб. экологического ущерба, причиненного при строительстве курорта Sea Pine Resort в Туапсинском районе Краснодарского края. Надзорное ведомство настаивает на сохранении ранее принятого решения о компенсации вреда окружающей среде и не согласно с направлением дела на новое рассмотрение, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Проект курорта категории «пять звезд» был согласован администрацией Туапсинского района в 2022 году. Разрешение на строительство первоначально получил Серхан Шахар оглы Новрузов, сын бизнесмена Шахлара Новрузова, владельца перегрузочного комплекса «Туапсинский морской коммерческий порт», после чего документ был передан ООО «Сипайн резорт». В ходе прокурорской проверки в 2024 году было установлено, что при строительных работах был разрушен почвенный слой в водоохранной зоне, а образовавшиеся отходы сбрасывались в акваторию Черного моря. Ущерб от загрязнения моря оценен в 320 млн руб., от повреждения почв — в 694 млн руб.

В декабре 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании ущерба, однако в августе 2025 года Четвертый кассационный суд отменил это решение, указав на отсутствие в процессе администрации Туапсинского района в качестве истца, и направил дело на новое рассмотрение. Генпрокуратура с такой позицией не согласилась.

Шахлар Новрузов ранее также выступал ответчиком по делу об обращении в доход государства его активов. В ноябре Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о конфискации имущества, включая компании «Туапсинский морской коммерческий порт», «Предприятие ТМКП», «Дар Фрут» и «Темрюкский морской перегрузочный терминал». Суд согласился с доводами надзора о нарушении порядка приобретения иностранными резидентами активов стратегического значения.

Суд установил, что доля услуг ООО «Предприятие ТМКП» в порту Туапсе в отдельные годы достигала 30–59% импорта плодоовощной продукции, что позволяло относить компанию к стратегически значимым. В настоящее время данных об обжаловании решения о конфискации в картотеке суда нет, однако возможность апелляции не исключается.

Мария Удовик