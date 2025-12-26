Нацпарк Сочи заявил, что не причастен к проекту ж/д в районе Ахцу

Сочинский национальный парк заявил об отсутствии своей причастности к строительству узкоколейной железной дороги в районе ущелья Ахцу. Как сообщил первый заместитель директора учреждения Владимир Титов, национальный парк не выдавал каких-либо разрешений на реализацию данного проекта и не участвовал в его согласовании. Комментарий был дан в связи с распространением информации о возможной передаче земель под строительство железнодорожного пути.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам Владимира Титова, ФГБУ «Сочинский национальный парк» не обладает полномочиями по выдаче разрешений на строительство подобных объектов. Кроме того, территория, где располагается железнодорожная линия, не входит в границы особо охраняемой природной территории. Представитель парка подчеркнул, что проектная документация от компании «Симметрия» в адрес учреждения не поступала.

В ходе контрольных мероприятий инспекторы нацпарка зафиксировали проведение работ по возведению противооползневых сооружений вблизи железной дороги. В настоящее время Адлерский районный суд Сочи рассматривает иск Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры к компании, которую связывают с планами по строительству железнодорожного пути в указанной зоне.

Ранее Сочинский национальный парк уже опровергал ряд сообщений, касающихся своей деятельности. В частности, учреждение заявляло о недостоверности информации о реализации туристических туров, подчеркнув, что экскурсионная деятельность на его территории осуществляется в строгом соответствии с действующими нормативами и находится под контролем администрации парка.

Кроме того, руководство нацпарка прокомментировало публикации о якобы имевшем место сокращении штата сотрудников. По данным, представленным в ответе на запрос ТАСС, с 2023 по 2025 год численность работников учреждения, напротив, выросла с 784 до 850 человек. В администрации отметили, что массовых или целевых сокращений не проводилось, а изменения структуры касались исключительно вакантных должностей в рамках оптимизации.

Сочинский национальный парк был создан в 1983 году и является первым национальным парком в России. Он расположен вдоль побережья Черного моря в границах Сочи, занимает около 214 тыс. га и находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Мария Удовик