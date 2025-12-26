Власти Сочи усилили готовность служб из-за ухудшения погодных условий

Глава Сочи Андрей Прошунин провел заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. В ходе совещания была рассмотрена готовность сил и средств муниципального звена к реагированию на неблагоприятные метеоявления в период предстоящих праздничных дней, пишет пресс-служба мэрии курорта.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В заседании приняли участие председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов, заместители главы города, руководители профильных подразделений и районных администраций, представители администрации федеральной территории «Сириус», коммунальных и аварийно-спасательных служб, аэропорта и морского порта Сочи, РЖД и дорожных организаций.

Согласно прогнозам, с 27 декабря 2025 года по 1 января 2026 года в Сочи и на территории Сириуса ожидаются осадки в виде мокрого снега с налипанием на проводах. На побережье возможны заморозки до 2 градусов, в предгорной зоне — до 5, на дорогах прогнозируется гололедица. Объем осадков может составить 120–150 мм. В горах на высотах свыше 1 тыс. м сохраняется слабая лавиноопасность, в средних и высоких горах ожидается очень сильный снег. На реках возможны резкие подъемы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, а в горной зоне возрастает риск схода селевых потоков. На участке побережья Магри—Веселое прогнозируется шторм до 6 баллов с высотой волн более 4 м, возможны тягун в портах и формирование смерчей над морем.

Как отметил Андрей Прошунин, в связи с праздничными днями все городские службы переведены в режим повышенной готовности. К оперативному реагированию привлечены более 600 человек и свыше 200 единиц техники. Проверены системы плавки гололеда на линиях электропередачи, в горном кластере сформирован запас противогололедных материалов. Штормовые предупреждения направлены в объекты санаторно-курортного комплекса и арендаторам зимних пляжей для информирования отдыхающих и принятия мер по защите территорий. Дополнительное оповещение населения будет осуществляться через сотовых операторов и сиренно-речевые установки.

Мария Удовик