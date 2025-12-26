Главные новости за 26 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

На территории поселка Кировское Республики Крым загорелось здание из-за атаки беспилотников. Пострадавших и погибших нет.

Свыше 2 тыс. кафе и ресторанов общей вместимостью более 135 тыс. мест готовы принять туристов в Сочи в зимний период. В горном кластере — основном курортном направлении — работает около 285 заведений на 15 тыс. посадочных мест.

Таганский суд Москвы перенес на 30 декабря слушания по заочному аресту продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) обязал регионального мусорного оператора АО «Крайжилкомресурс» (КЖКР) выплатить подрядчику ООО «ПрофиСервис» 824 млн руб. за вывоз в 2021 году твердых коммунальных отходов (ТКО) в Сочи.

Бизнесмен Олег Дерипаска избран президентом Федерации хоккея с мячом России. Как сообщается в пресс-релизе федерации, внеочередная выборная конференция состоялась в Олимпийском комитете России.

Генеральная прокуратура России обжаловала в Верховном суде решение кассационной инстанции по делу о взыскании экологического ущерба, причиненного при строительстве курорта Sea Pine Resort в Туапсинском районе Краснодарского края. Надзорное ведомство настаивает на компенсации ущерба в размере 1 млрд руб.

Количество вакансий, размещенных работодателями Краснодарского края, по итогам декабря 2025 года составило 51,1 тыс., что на 15,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Председателю СКР будет представлен доклад по итогам проверки информации о возможных противоправных действиях в одном из детских садов Краснодара. Поводом для разбирательства стали сообщения, размещенные в социальных сетях.

В морском порту Темрюка ликвидировано открытое горение, возникшее в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили оперативные службы, пожар был локализован в ночь с 25 на 26 декабря, а к утру открытое пламя удалось полностью устранить.

Правительство России направит Крыму и Севастополю 4,2 млрд руб. на выполнение госпрограммы социально-экономического развития в 2025 году.