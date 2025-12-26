Суд обязал КЖКР выплатить более 824 млн рублей подрядчику за вывоз мусора в Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) обязал регионального мусорного оператора АО «Крайжилкомресурс» (КЖКР) выплатить подрядчику ООО «ПрофиСервис» 824 млн руб. за вывоз в 2021 году твердых коммунальных отходов (ТКО) в Сочи. Сведения об этом размещены в картотеке инстанции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«ПрофиСервис» в 2021 году осуществлял вывоз мусора на территории Сочи по договору с КЖКР. Работы были выполнены в полном объеме в период с сентября по декабрь, однако региональный оператор отказался оплачивать услуги, сославшись на несоответствие представленных объемов.

В суде было установлено, что территориальная схема обращения с отходами, заложенная в основу контракта на 2021 год, не соответствовала реальности. Фактическое накопление мусора в Сочи значительно превысило плановые показатели из-за естественного прироста населения, увеличения числа организаций и значительного притока туристов в период закрытия границ из-за пандемии коронавируса. В связи с этим стороны подписали допсоглашение, увеличивающее объем контракта.

Эксперты пришли к выводу, что за спорный период было вывезено 998 920,4 кубометров ТКО, что в денежном выражении по тарифу контракта составляет более 749 млн руб.

Изучив доказательства, АС Кубани полностью удовлетворил уточненные требования «ПрофиСервис», взыскав с регоператора 749 млн руб. основной задолженности по контракту и почти 75 млн руб. неустойки.

Суд отметил, что «Крайжилкомресурс» своевременно не направил мотивированные возражения по актам выполненных работ, а представленные исполнителем документы полностью соответствовали условиям контракта.

Михаил Волкодав