В порту Темрюка ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

В морском порту Темрюка ликвидировано открытое горение, возникшее в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили оперативные службы, пожар был локализован в ночь с 25 на 26 декабря, а к утру открытое пламя удалось полностью устранить. В настоящее время аварийные службы продолжают работы по окончательной ликвидации последствий инцидента, в том числе ведется охлаждение резервуаров с нефтепродуктами, пишет оперштаб региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Возгорание произошло в ночь на 25 декабря. По информации регионального оперативного штаба, порт Темрюка подвергся атаке украинских беспилотников, в результате чего загорелись две емкости с нефтепродуктами. Изначально площадь пожара составляла почти 2 тыс. кв. м. Для тушения были задействованы 70 человек и 18 единиц техники, включая подразделения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано.

К полудню 25 декабря площадь возгорания увеличилась до 4 тыс. кв. м. В связи с осложнением обстановки группировку сил усилили: к месту происшествия был направлен пожарный поезд. В ликвидации пожара участвовали 99 человек и 26 единиц техники, в том числе дополнительные подразделения МЧС.

По данным экстренных служб, разлива нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива удалось избежать. Ситуация остается под контролем, работы на объекте продолжаются до полного устранения последствий возгорания.

«Ъ-Кубань» писал, что в прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь над Крымом и Черным морем. Наибольшее количество дронов было сбито в Волгоградской области (34) и Ростовской области (23), а также в других регионах, включая Московский и Белгородский.

Мария Удовик