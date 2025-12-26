Суд отложил рассмотрение заочного ареста продюсера «Ласкового мая»

Таганский суд Москвы перенес на 30 декабря слушания по заочному аресту продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причиной переноса стало ходатайство защитника Андрея Разина о временной нетрудоспособности из-за острого заболевания. Судья удовлетворил просьбу и назначил новое заседание на 30 декабря на 10:00.

Ранее следствие уже просило суд о заочном аресте Андрея Разина, однако затем материал отозвали. Причины такого решения не сообщались.

Уголовное дело в отношении Андрея Разина связано с присвоением лицензионных выплат, которые полагались автору песен «Ласкового мая» Сергею Кузнецову. Согласно версии следствия, продюсер длительное время пользовался поддельным договором с поэтом для получения денег как правообладатель музыкальных произведений.

Андрея Разина обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы. Потерпевшей стороной в деле выступает супруга покойного поэта.

Алина Зорина