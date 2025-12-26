Крым и Севастополь получат субсидии в 4,2 млрд рублей на развитие

Правительство России направит Крыму и Севастополю 4,2 млрд руб. на выполнение госпрограммы социально-экономического развития в 2025 году. Об этом говорится в соответствующем распоряжении кабинета министров.

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя была принята в 2014 году. Позже проект преобразовали в государственную программу.

В рамках инициативы уже построены Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для водоснабжения восточного Крыма и автодорога Таврида. Общий объем финансирования госпрограммы составляет 840 млрд руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на поддержание и развитие транспортно-дорожного комплекса Крыма запланировано около 53 млрд руб.

Анна Гречко