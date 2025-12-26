За год число вакансий на Кубани сократилось почти на 16%

Количество вакансий, размещенных работодателями Краснодарского края, по итогам декабря 2025 года составило 51,1 тыс., что на 15,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы регионального министерства труда.

Наибольший спрос на рынке труда Кубани сохраняется в сегменте рабочих профессий, на которые приходится около 65% всех открытых позиций. Чаще всего работодатели ищут монтажников, водителей, слесарей, продавцов, поваров, работников агропромышленного комплекса, операторов, бетонщиков, электромонтеров и каменщиков. Среди специалистов наиболее востребованными остаются учителя, врачи, медицинские сестры, воспитатели, инженеры, охранники, сотрудники полиции и фельдшеры.

В разрезе видов экономической деятельности максимальная потребность в кадрах зафиксирована в сельском хозяйстве — 7,9 тыс. вакансий, что составляет 15,6% от общего числа. Существенный спрос также отмечается в сфере здравоохранения, где открыто 7,2 тыс. вакансий (14%), в строительстве — 6,7 тыс. (13,2%), в образовании — 6,1 тыс. (11,9%), а также в обрабатывающих производствах — 5,1 тыс. вакансий, или 10% от совокупного объема.

По состоянию на конец декабря 2025 года численность занятых в экономике Краснодарского края составляет 2,9 млн человек.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в январе—ноябре 2025 года количество вакансий для журналистов в регионе, напротив, увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний уровень заработной платы представителей этой профессии к ноябрю 2025 года достиг 61,3 тыс. руб., показав рост на 3% в годовом выражении.

Мария Удовик