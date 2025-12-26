СКР проверяет информацию о жестком обращении с детьми в детсаду Краснодара

Председателю СКР будет представлен доклад по итогам проверки информации о возможных противоправных действиях в одном из детских садов Краснодара. Поводом для разбирательства стали сообщения, размещенные в социальных сетях, сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

По словам родителей воспитанников, в учреждении имели место случаи жесткого обращения с детьми со стороны двух воспитательниц. Заявители указывают на применение ненадлежащих методов воспитания и физической силы, при этом, как утверждается, администрация детского сада своевременных мер реагирования не приняла.

Следственные органы Следственного комитета России по Краснодарскому краю проводят процессуальную проверку по признакам преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе проверки и ее предварительных результатах.

Мария Удовик