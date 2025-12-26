ГП настаивает на взыскании 1 млрд рублей за ущерб при стройке курорта в Туапсе

Генеральная прокуратура России обжаловала в Верховном суде решение кассационной инстанции по делу о взыскании экологического ущерба, причиненного при строительстве курорта Sea Pine Resort в Туапсинском районе Краснодарского края. Надзорное ведомство настаивает на компенсации ущерба в размере 1 млрд руб. со стороны застройщика ООО «Сипайн резорт», пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект пятизвездочного курорта Sea Pine Resort был согласован администрацией Туапсинского района в 2022 году. Разрешение на строительство первоначально получил Серхан Шахар оглы Новрузов, сын Шахлара Новрузова — владельца перегрузочного комплекса «Туапсинский морской коммерческий порт». Впоследствии разрешительная документация была передана компании «Сипайн резорт».

В ходе проверки, проведенной в 2024 году, прокуратура установила, что при строительных работах был разрушен почвенный слой в водоохранной зоне, а образовавшиеся отходы сброшены в акваторию Черного моря. Ущерб от загрязнения морской среды был оценен в 320 млн руб., еще 694 млн руб. составили потери от повреждения почв.

В декабре 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании компенсации, однако в августе 2025 года Четвертый кассационный суд отменил это решение. Основанием стало то, что администрация Туапсинского района не была привлечена к процессу в качестве истца. Материалы дела были направлены на новое рассмотрение в Туапсинский районный суд, с чем Генпрокуратура не согласилась.

Параллельно Шахлар Новрузов фигурировал в другом судебном разбирательстве, инициированном Генпрокуратурой. В ноябре текущего года Арбитражный суд Краснодарского края принял решение об обращении в доход Российской Федерации активов, связанных с Туапсинским морским коммерческим портом. Суд пришел к выводу, что они были приобретены с нарушением законодательства о порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегически значимые общества.

В настоящее время данных об обжаловании решения арбитражного суда в картотеке не содержится, однако возможность дальнейшего судебного разбирательства не исключается.

Мария Удовик