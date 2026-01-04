Нашествие свиней, Ленин-рампа и одинокая бегемотиха

В 2025 году в Екатеринбурге и Свердловской области произошли события, которые стали интересны не только уральцам, но и россиянам за пределами нашего региона. Некоторые из новостей неожиданно привлекли внимание читателей по всей стране. Редакция «Ъ-Урал» вспоминает, какие новости заинтересовали читателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ленин — рампа

В социальных сетях в апреле появились фото проекта в Верхней Пышме, где памятник Владимиру Ленину планировали превратить в рампу для скейтинга. Вскоре их достоверность опровергли власти города, добавив, что материалы не относятся к проекту и являются чьей-то шуткой. Однако это не помешало возмутиться проектом лидеру свердловских коммунистов Александру Ивачеву. Он призвал остановить «войну с памятниками» Ленину в регионе. Отвечая ему, депутат от «Единой России» Алексей Свалов объявил, что скейтеров к памятнику запустили «за деньги представители одного из СМИ».

Школьница с иконкой на ЕГЭ

В мае екатеринбургские школьники пошли на свой первый экзамен ЕГЭ. Одна из учениц принесла с собой икону, однако на входе девочке сообщили, что иконы не входят в перечень допустимых предметов в классе, и попросили выложить ее перед аудиторией. На ситуацию обратили внимание СМИ, после чего глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала это требование абсурдным и призвала организаторов экзаменов относиться к детям «человечнее». Позднее в свердловском министерстве образования пояснили, что девочка не пыталась пройти с иконой в аудиторию и сама выложила ее перед входом.

Нашествие свиней в Ревде

В ноябре ревдинский городской суд принял решение изъять у местного фермера свиней, которые свободно паслись по городу и несколько раз становились героями роликов местных жителей. В декабре во время прямой линии мэр города Татьяна Клепикова заявила, что отлавливать их начнут 12 января, после того как решение вступит в силу.

Одинокая бегемотиха

В Екатеринбургский зоопарк не могут привезти бегемота из Чехии из-за санкций. Он должен был составить пару местной бегемотихе. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала директор зоопарка Светлана Прилепина. Карликовая бегемотиха Ева, которая относится к исчезающему виду, остается из-за этого без генетически подходящего партнера. «Мы ищем по всей Европе и Азии. Много лет мы искали самца и наконец-то нашли, а он находится за пределами РФ»,— пояснила госпожа Прилепина.

«У нас народ за "закладками" на такси ездит»

Депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков во время обсуждения проблем преступности в городе обратил внимание главы городского УМВД Виктора Позняка на то, что такси часто пользуются, чтобы доехать до наркотических «закладок», и предложил взаимодействовать с агрегаторами такси, чтобы узнавать о таких случаях. «У нас народ живет вообще неплохо, за "закладками" на такси ездит. Чего мы плачемся-то»,— заявил в ответ депутат Александр Колесников.

Рельсы в асфальте

Утром 27 августа в Екатеринбурге недалеко от остановки «ДК Лаврова» сошел с рельсов трамвай. Оказалось, что рабочие, которые укладывали асфальт на этом месте ночью, допустили сбой и уложили не тот тип рельсов, из-за чего они оказались «закатаны» в асфальт. Городская администрация собиралась взыскать с подрядчика убытки за вызванные издержки.

Растоптанный плакат о контрацепции

В Telegram-канале директора фонда «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной появилось видео, на котором организатор медико-социальной службы перинатальных психологов свердловского минздрава Марк Ицкович срывает, а затем топчет плакат о контрацепции в женской консультации №1 в Екатеринбурге. После того, как ситуацию начали обсуждать в СМИ и социальных сетях, Марк Ицкович объяснил «Ъ-Урал», что это был «импульсивный поступок», а сам он «не посягает на права женщин». На ситуацию успела отреагировать депутат Государственной думы Нина Останина, которая заметила, что подобные информационные стенды могут быть полезны женщинам, уже имеющим несколько детей.

Анна Капустина