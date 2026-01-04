Нашествие свиней, Ленин-рампа и одинокая бегемотиха
Какие новости про Екатеринбург и область интересовали страну в 2025 году
В 2025 году в Екатеринбурге и Свердловской области произошли события, которые стали интересны не только уральцам, но и россиянам за пределами нашего региона. Некоторые из новостей неожиданно привлекли внимание читателей по всей стране. Редакция «Ъ-Урал» вспоминает, какие новости заинтересовали читателей.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Ленин — рампа
В социальных сетях в апреле появились фото проекта в Верхней Пышме, где памятник Владимиру Ленину планировали превратить в рампу для скейтинга. Вскоре их достоверность опровергли власти города, добавив, что материалы не относятся к проекту и являются чьей-то шуткой. Однако это не помешало возмутиться проектом лидеру свердловских коммунистов Александру Ивачеву. Он призвал остановить «войну с памятниками» Ленину в регионе. Отвечая ему, депутат от «Единой России» Алексей Свалов объявил, что скейтеров к памятнику запустили «за деньги представители одного из СМИ».
Школьница с иконкой на ЕГЭ
В мае екатеринбургские школьники пошли на свой первый экзамен ЕГЭ. Одна из учениц принесла с собой икону, однако на входе девочке сообщили, что иконы не входят в перечень допустимых предметов в классе, и попросили выложить ее перед аудиторией. На ситуацию обратили внимание СМИ, после чего глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала это требование абсурдным и призвала организаторов экзаменов относиться к детям «человечнее». Позднее в свердловском министерстве образования пояснили, что девочка не пыталась пройти с иконой в аудиторию и сама выложила ее перед входом.
Нашествие свиней в Ревде
В ноябре ревдинский городской суд принял решение изъять у местного фермера свиней, которые свободно паслись по городу и несколько раз становились героями роликов местных жителей. В декабре во время прямой линии мэр города Татьяна Клепикова заявила, что отлавливать их начнут 12 января, после того как решение вступит в силу.
Одинокая бегемотиха
В Екатеринбургский зоопарк не могут привезти бегемота из Чехии из-за санкций. Он должен был составить пару местной бегемотихе. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала директор зоопарка Светлана Прилепина. Карликовая бегемотиха Ева, которая относится к исчезающему виду, остается из-за этого без генетически подходящего партнера. «Мы ищем по всей Европе и Азии. Много лет мы искали самца и наконец-то нашли, а он находится за пределами РФ»,— пояснила госпожа Прилепина.
«У нас народ за "закладками" на такси ездит»
Депутат городской думы Екатеринбурга Тимофей Жуков во время обсуждения проблем преступности в городе обратил внимание главы городского УМВД Виктора Позняка на то, что такси часто пользуются, чтобы доехать до наркотических «закладок», и предложил взаимодействовать с агрегаторами такси, чтобы узнавать о таких случаях. «У нас народ живет вообще неплохо, за "закладками" на такси ездит. Чего мы плачемся-то»,— заявил в ответ депутат Александр Колесников.
Рельсы в асфальте
Утром 27 августа в Екатеринбурге недалеко от остановки «ДК Лаврова» сошел с рельсов трамвай. Оказалось, что рабочие, которые укладывали асфальт на этом месте ночью, допустили сбой и уложили не тот тип рельсов, из-за чего они оказались «закатаны» в асфальт. Городская администрация собиралась взыскать с подрядчика убытки за вызванные издержки.
Растоптанный плакат о контрацепции
В Telegram-канале директора фонда «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной появилось видео, на котором организатор медико-социальной службы перинатальных психологов свердловского минздрава Марк Ицкович срывает, а затем топчет плакат о контрацепции в женской консультации №1 в Екатеринбурге. После того, как ситуацию начали обсуждать в СМИ и социальных сетях, Марк Ицкович объяснил «Ъ-Урал», что это был «импульсивный поступок», а сам он «не посягает на права женщин». На ситуацию успела отреагировать депутат Государственной думы Нина Останина, которая заметила, что подобные информационные стенды могут быть полезны женщинам, уже имеющим несколько детей.