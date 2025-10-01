Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Екатеринбурге перинатальный психолог растоптал плакат о контрацепции

В Екатеринбурге организатор медико-социальной службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области Марк Ицкович растоптал плакат о контрацепции в женской консультации №1. Видео этого момента опубликовала директор фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина в своем Telegram-канале.

Фото: Телеграм-канал Москвитина

Инцидент случился во время проверки женских консультаций. На плакате были данные о методах контрацепции, включая стерилизацию, что вызвало возмущение у общественницы. Вместе с Марком Ицковичем они сняли плакат, после чего он его растоптал.

В Telegram-канале Наталья Москвитина уточнила, что видео сняли в мае.

В Минздраве рекомендовали обращаться за комментарием напрямую к перинатальному психологу.

Полина Бабинцева

