В Екатеринбурге перинатальный психолог растоптал плакат о контрацепции
В Екатеринбурге организатор медико-социальной службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области Марк Ицкович растоптал плакат о контрацепции в женской консультации №1. Видео этого момента опубликовала директор фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина в своем Telegram-канале.
Фото: Телеграм-канал Москвитина
Инцидент случился во время проверки женских консультаций. На плакате были данные о методах контрацепции, включая стерилизацию, что вызвало возмущение у общественницы. Вместе с Марком Ицковичем они сняли плакат, после чего он его растоптал.
В Telegram-канале Наталья Москвитина уточнила, что видео сняли в мае.
В Минздраве рекомендовали обращаться за комментарием напрямую к перинатальному психологу.