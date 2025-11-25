У фермера из Ревды забрали свиней, которые свободно паслись в городе

Ревдинский городской суд принял решение об изъятии у местного жителя свиней, которые свободно паслись в городе и мешали горожанам, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Животных передадут в фермерское хозяйство в селе Кленовское, где они будут содержаться до объявления законного владельца или установления иного порядка.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Свердловской области

Известно, что владелец фермы А. Лутков содержал животных на участке в районе улицы Металлистов. В 2024 году суд установил, что свиньи и крупный рогатый скот находились в опасных для людей и окружающей среды условиях. Животные находились на свободном выгуле, а останки и отходы их жизнедеятельности хранились на территории фермы. Особую тревогу вызывала близость фермы к реке Ревда. Биологические отходы стекали в водоем, куда на водопой приходили другие животные. Это создавало угрозу эпидемиологической безопасности.

В июле 2024 года суд обязал владельца фермы устранить нарушения, однако он не исполнил предписания. Тогда судебные приставы предприняли меры, включая привлечение Луткова к административной ответственности, но безрезультатно. В связи с этим они обратились в суд с ходатайством о передаче полномочий по изъятию скота местной администрации, которое было удовлетворено.

Полина Бабинцева