Свердловский минобр опроверг данные о недопуске школьницы с иконой на ЕГЭ

Школьница в Екатеринбурге выложила карманную икону в «предусмотренное место» и прошла в аудиторию для написания единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщила министр образования Свердловской области Светлана Тренихина. По данным департамента информационной политики региона, в СМИ появилась информация, что ученицу с иконой недопустили до сдачи ЕГЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Девушка не пыталась пройти на экзамен с иконкой и никого не спрашивала о том, можно ли это сделать. Перед входом в аудиторию проведения экзамена предусмотрено место, где участники могли оставить запасные ручки и лекарства. Одна из участниц выложила там карманную икону»,— пояснила госпожа Тренихина. Министр отметила, что экзамен прошел «в спокойной обстановке» в соответствии с действующим порядком, которым не предусмотрено наличие дополнительных предметов на ЕГЭ. «После завершения экзамена все участники забрали свои вещи и покинули пункт проведения экзаменов»,— добавила Светлана Тренихина.

Как ранее сообщили «Ъ-Урал» в мэрии Екатеринбурга, школьнице не разрешили пронести икону на экзамен и рекомендовали оставить ее перед входом в аудиторию. «Федеральным порядком проведения ЕГЭ предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства РФ»,— пояснили в администрации.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала требование оставить икону перед входом в кабинет ЕГЭ абсурдным, однако действия организаторов экзамена поддержал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Убежден, что молитва — при желании перед иконой — очень уместна перед экзаменом и после него. Во время экзамена тоже полезно мысленно просить помощи Божией, что возможно делать и без иконы»,— отметил представитель Русской православной церкви (РПЦ).

В Свердловской области в пятницу, 23 мая, прошел первый единый госэкзамен по истории, литературе и химии. В его написании приняли участие более 5,3 тыс. выпускников школ региона.

Василий Алексеев