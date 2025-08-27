Трамвай сошел с рельсов в Екатеринбурге из-за того, что пути заасфальтировали

В Екатеринбурге на ул. Победы утром 27 августа трамвай сошел с рельсов из-за того, что пути оказались заасфальтированы. Как объяснили «Ъ-Урал» в пресс-службе городской администрации, во время работы подрядной организации, занимавшейся укладкой асфальта, произошел технологический сбой.

На улице, где произошло ЧП, еще давно был уложен железнодорожный тип рельса без желобка. Данный тип рельса не соотносится с этой технологией укладки асфальта. Подрядчик, который занимался укладкой асфальта, хотел сделать «как лучше», но не учел, что на улице был установлен железнодорожный рельс. «"Гортранс" рассматривает возможность взыскания убытков за издержки»,— прокомментировали в мэрии.

По данным портала Е1, сход произошел недалеко от «ДК Лаврова». Информация о пострадавших не поступала, но временно были задержаны трамваи №8 и №24 от ул. Лукиных до ул. Кузнецова в одном направлении.

Мария Игнатова