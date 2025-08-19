В Екатеринбургский зоопарк из Чехии не могут привезти бегемота из-за санкций

В зоопарк Екатеринбурга не могут привезти бегемота из Чехии. Как рассказала директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина на пресс-конференции, самец должен стать парой карликовой бегемотихе Еве, которая уже обитает в зоопарке Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: зоопарк.екатеринбург.рф Фото: зоопарк.екатеринбург.рф

«Нам невозможно генетически грамотно сформировать пару, если мы будем только одну территорию рассматривать. Мы ищем по всей Европе и Азии. Много лет мы искали самца и наконец-то нашли, а он находится за пределами (РФ. — "Ъ-Урал"). В результате санкций мы не можем сейчас позволить себе его привезти»,— рассказала Светлана Прилепина.

По данным зоопарка, карликовый бегемот признан исчезающим видом.

18 сентября Екатеринбургский зоопарк отметит свое 95-летие. К юбилею должны привезти новых животных, в том числе из Китая. Первое животное, которое приехало в дар из Новосибирского зоопарка, — это лесной кот.

Варвара Одегова