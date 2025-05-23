Екатеринбургской школьнице не разрешили пронести икону на сдачу ЕГЭ
В Екатеринбурге школьнице не разрешили пронести икону на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Федеральным порядком проведения единого государственного экзамена предусмотрен перечень допустимых предметов. Иконы не входят в этот список, организаторы экзамена соблюдали требования законодательства РФ»,— сообщили в пресс-службе мэрии.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала требование оставить икону перед входом в кабинет ЕГЭ абсурдным. «Я понимаю, что есть регламент. Но нужно быть человечнее к детям»,— отметила госпожа Мизулина в своем Telegram-канале.
Напомним, первые экзамены прошли 23 мая, в них приняли участие более 5,3 тыс. выпускников. Они сдавали химию, историю и литературу. Кроме того, в этом году за проведением ЕГЭ будут следить более 3 тыс. камер с искусственным интеллектом.