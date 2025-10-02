Психолог Минздрава объяснил инцидент с сорванным плакатом о контрацепции

Директор школы-интерната №17 и руководитель службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области Марк Ицкович объяснил «Ъ-Урал», зачем он растоптал информационный плакат о средствах контрацепции в женской консультации №1 Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Москвитина Фото: Телеграм-канал Москвитина

Инцидент произошел во время проверки женских консультаций в Екатеринбурге. Марк Ицкович и директор фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина посетили одну из клиник, где обнаружили плакат с информацией о методах контрацепции, включая стерилизацию. Плакат вызвал возмущение у общественницы. Вместе с Марком Ицковичем они сняли его, после чего он его растоптал. Видео с инцидентом распространилось в социальных сетях, вызвав бурную реакцию.

В разговоре с «Ъ-Урал» Марк Ицкович назвал свой поступок импульсивным. «Я человек сдержанный, но импульсивный. Там ситуация была такая, видите ли, я дважды был в горячих точках, у меня иногда прорывается. Грешен, каюсь»,— сказал Марк Ицкович, добавив, что плакат был одобрен Минздравом России. Он также подчеркнул, что не посягает на права женщин, и решение о беременности принимается исключительно женщиной.

Как сообщило издание «Ридус» председатель Комитета Госдумы по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала поступок Марка Ицковича «великой глупостью и непрофессионализмом». Она отметила, что информационные стенды могут быть полезны женщинам, уже имеющим несколько детей.

«Если даже такого рода информационные стенды у нас считаются запретными — это уже ненормально. Мы живем в 21 веке, женщины наши должны быть грамотными»,— подчеркнула Нина Останина.

Полина Бабинцева