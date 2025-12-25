Главные новости за 25 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Маркетплейс Wildberries получил разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди логистического комплекса в Красном Бору. Объект сможет принимать сверхгабаритные товары с 26 декабря.

По подозрению в поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции Славянка в Санкт-Петербурге задержан 25-летний мужчина. одозреваемый мог совершить это деяние под влиянием мошенников. Сообщается, что он взял несколько кредитов и перевел деньги неизвестным.

Полиция задержала под Тосно в деревне Турово двух местных жителей в возрасте 40 и 35 лет, подозреваемых в стрельбе из оружия возле строительной площадки. Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в районе деревни Авати, где ведется строительство высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург».

На улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, где расположен недавно сгоревший Правобережный рынок, нашли фрагменты тела второго погибшего. Обгоревшие останки обнаружены во время разбора завалов 25 декабря. Пока их не извлекли.

В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) правоохранительные органы провели обыски в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В этот же день они прошли и в квартире отстранненого ректора Александра Запесоцкого.

Начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий Александр Равин заявил, что Смольный может ввести ограничения на скорость мобильного интернета в центре в Петербурга на Новый год. Принимаемые меры связаны с вопросами безопасности и техническими возможностями сети.

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими выявили мошенническую схему при исполнении контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По предварительным данным, ущерб от действий злоумышленников превысил 30 млн рублей.

Сотрудники Федеральной службы безопасности пришли в кабинет главы Кронштадта Андрея Кононова из-за контрактов на благоустройство города. Речь идет о фирме, которая кратно нарастила портфель госзаказа, получив сразу несколько крупных договоров на работы в Кронштадте.

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» в 2026 году планирует направить 700 млн рублей на завершение модернизации производственно-логистического центра, открытие новых ресторанов и модернизацию существующих. Компания намерена расширить сеть шестью новыми точками питания.

Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало положительное заключение о соответствии требованиям проектной документации на отрезок линии от «Юго-Западной» до «Путиловской». По итогам проверки работы выполнены в полном объеме, нарушений не выявлено.

В Санкт-Петербурге заключили под стражу Юрия Васильева (Зайцева), обвиняемого в покушении на убийство коммерсанта, на срок до 23 февраля 2026 года. В 2003 году он вместе с соучастником отправился по заданию установить СВУ на автомобиль пострадавшего.