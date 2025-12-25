Арестован обвиняемый в покушении на убийство петербургского коммерсанта в 2003 году

В Санкт-Петербурге заключили под стражу Юрия Васильева (Зайцева), обвиняемого в покушении на убийство коммерсанта, на срок до 23 февраля 2026 года. В 2003 году он вместе с соучастником отправился по заданию установить СВУ на автомобиль пострадавшего, полагают в ГСУ СКР по Петербургу.

Ведомство расследует дело, возбужденное по ч. 3 ст. 30, п. «е, ж» ч.2 ст.105 УК РФ. По версии следствия, злоумышленники создали устойчивую организованную группу. По указанию руководства преступной ячейки фигурант вместе с соучастником следили за бизнесменом. Между ним и ОПГ был конфликт. К автомобилю коммерсанта — Mercedes G500L — в октябре 2023 года прикрепили самодельное взрывное устройство.

Однако злоумышленников заметили посторонние лица, члены группировки скрылись с места преступления и не привели в действие СВУ. Правоохранители обезвредили взрывчатку.

Одного из фигурантов задержали и предъявили обвинение, второй объявлен в международный розыск. Октябрьский районный суд арестовал обвиняемого до 23 февраля 2026 года.

Татьяна Титаева