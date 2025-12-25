Ростехнадзор выдал положительное заключение станциям «Путиловская» и «Юго-Западная»

Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало положительное заключение о соответствии требованиям проектной документации на отрезок линии от «Юго-Западной» до «Путиловской». По итогам проверки работы выполнены в полном объеме, нарушений не выявлено, уточнили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что на готовящихся к открытию станциях новой коричневой ветки метро успешно завершили динамические испытания эскалаторов. В пятницу, 26 декабря, «Путиловскую» и «Юго-Западную» должны показать журналистам.

Андрей Маркелов