Сеть ресторанов «Теремок» инвестирует в развитие 700 млн рублей

Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» в 2026 году планирует направить 700 млн рублей на завершение модернизации производственно-логистического центра, открытие новых ресторанов и модернизацию существующих. Компания намерена расширить сеть шестью новыми точками питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соучредитель и генеральный директор ГК «Теремок» Виталий Свидовский во время открытия очередного ресторана компании на проспекте Энгельса, 33 в Санкт-Петербурге в сентябре 2023 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По сравнению с 2025 годом, объем инвестиций компании в следующем году увеличится на 16,6% — с 600 до 700 млн рублей. Как сообщил в четверг, 25 декабря, соучредитель и директор компании «Теремок» в Санкт-Петербурге Виталий Свидовский, выручка сети в этом году выросла на 17,4% — с 10,9 до 12,8 млрд рублей, а налоговые отчисления — на 47%, с 1,7 до 2,5 млрд руб.

По словам господина Свидовского, в 2026 году компания откроет шесть новых ресторанов, сейчас сеть насчитывает 104 ресторана в Петербурге и Ленобласти. Среди новых точек питания запланировано их появление в Сестрорецке, а также в Выборге и Кингисеппе. Виталий Свидовский уточнил, что заведения в областных городах, скорее всего, появятся ближе к 2027 году.

Александра Тен