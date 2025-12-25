На месте пожара на Правобережном рынке в Петербурге нашли тело второго погибшего

На улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, где расположен недавно сгоревший Правобережный рынок, нашли фрагменты тела второго погибшего. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Обгоревшие останки обнаружены во время разбора завалов 25 декабря. Пока их не извлекли. Сейчас на месте проводятся работы с участием поисковых отрядов. После осмотра места происшествия будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, пояснили в СКР.

Как отмечает корреспондент «Ъ Северо-Запад», в настоящий момент сгоревший рынок окружен сплошным забором. При этом торговые точки, расположенные в павильонах рядом, возобновили работу после временного закрытия после пожара.

Напомним, что сильный пожар произошел на Правобережном рынке на улице Дыбенко вечером 10 декабря. Пламя охватило 1500 кв. м здания. Возгорание тушили по повышенному номеру сложности № 2. На месте происшествия нашли тело погибшего, также не обошлось без пострадавших. Ликвидировали пожар спустя почти 15 часов. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. Директора сгоревшего Правобережного рынка отправили под домашний арест.

Андрей Цедрик