Силовики выявили хищения на 30 млн рублей при уборке свалок в Петербурге и области

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими выявили мошенническую схему при исполнении контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По предварительным данным, ущерб от действий злоумышленников превысил 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Задержание фигуранта дела о мошенничестве при исполнении контрактов на ликвидацию свалок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Фото: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Задержание фигуранта дела о мошенничестве при исполнении контрактов на ликвидацию свалок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Фото: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По информации ведомства, глава коммерческой организации вместе с сообщниками похитил из бюджета около 10 млн рублей, прикрываясь работами по уборке свалок в Ленобласти. Также правоохранители установили аналогичные случаи, которые могли принести предполагаемым преступникам более 20 млн рублей незаконных доходов.

МВД возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантов задержали, суд заключил их под стражу.

Артемий Чулков