Пьяные жители Ленобласти устроили стрельбу из ружья около стройплощадки ВСМ

Полиция задержала под Тосно в деревне Турово двух местных жителей в возрасте 40 и 35 лет, подозреваемых в стрельбе из оружия возле строительной площадки, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в районе деревни Авати, где ведется строительство высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург». После случившегося злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле Toyota Land Cruiser.

По предварительным данным, один из задержанных, будучи недоволен шумом от работ, произвел несколько выстрелов в воздух из охотничьего ружья. Оба в момент задержания находились в частном доме в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские вышли на подозреваемых, вычислив автомобиль. В ходе осмотра жилья изъяли два гладкоствольных ружья и боеприпасы. В результате происшествия никто не пострадал. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Андрей Маркелов