Главные новости за 25 декабря. Сочи

В Сочи проживает более 8 тыс. многодетных семей. За последние годы их количество увеличилось на 26%, а число детей, воспитывающихся в таких семьях, выросло на 30%.

ОАО «РЖД» внесет частичные изменения в расписание движения пригородных поездов на отдельных участках Сочинского железнодорожного узла. Корректировки будут действовать в период с 28 декабря 2025 года по 11 января 2026 года и связаны с техническими причинами.

Стоимость зимнего отдыха в горном кластере Сочи в период новогодних праздников увеличилась в среднем на 7–10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек поездки в Красную Поляну составляет порядка 95–100 тыс. руб. на человека.

В Сочи в результате пожара в частном двухэтажном жилом доме погиб мужчина. Возгорание произошло вечером 24 декабря на улице Фабрициуса.

Сочи и Краснодар вошли в тройку российских городов с наибольшим интересом к быстрым знакомствам и коротким формам общения. Лидером рейтинга стала Москва, где 64% пользователей ориентированы на непродолжительные переписки и оперативный переход к личным встречам.

Администрация Сочинского национального парка опровергла информацию о продаже нелегальных туристических услуг на территории особо охраняемой природной зоны. Национальный парк не осуществляет коммерческую реализацию туров, а все участники туристической деятельности работают в рамках установленных правил.

Поющий фонтан, расположенный на Медальной площади федеральной территории «Сириус», представит для жителей и гостей курорта специальную новогоднюю программу. Праздничные светомузыкальные шоу будут проходить ежедневно с 31 декабря по 11 января в вечернее время, при этом отдельные выступления запланированы и в главную ночь года.

Авиакомпанию S7 Airlines (бренд «Сибирь») привлекли к административной ответственности за отказ в воздушной перевозке пассажирам, следовавшим по направлениям Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург. Размер штрафа составил 30 тыс. руб.