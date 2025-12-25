РЖД скорректирует расписание пригородных поездов в Сочи на праздники

ОАО «РЖД» внесет частичные изменения в расписание движения пригородных поездов на отдельных участках Сочинского железнодорожного узла. Корректировки будут действовать в период с 28 декабря 2025 года по 11 января 2026 года и связаны с техническими причинами, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Изменения затронут направления Роза Хутор — Имеретинский курорт и Роза Хутор — Сочи. В указанный период в разные даты скорректированы время отправления, прибытия и стоянки поездов на ряде станций.

В частности, в сутки 28, 30 и 31 декабря 2025 года, а также 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 11 января 2026 года поезд №6040/6039 Роза Хутор — Имеретинский курорт будет отправляться со станции Роза Хутор в 12:44 вместо 12:56. Стоянка на станции Эсто-Садок составит 12:49–12:50, на станции Научный парк — 13:17–13:18. Прибытие на станцию Имеретинский курорт запланировано на 13:23 вместо 13:35.

В эти же дни поезд №6105 Сочи — Роза Хутор отправится со станции Сочи в 11:57 без изменений. Время следования будет скорректировано на станциях Мацеста (12:07–12:08), Хоста (12:17–12:18), Известия (12:23.5–12:24), Адлер (12:29–12:36), Эсто-Садок (13:02–13:10), с прибытием на станцию Роза Хутор в 13:16 вместо 13:06.

Отдельные изменения предусмотрены на 6 и 10 января 2026 года. В эти дни поезд №6040/6039 Роза Хутор — Имеретинский курорт отправится в 12:57, поезд №6070/6069 — в 13:21, а поезд №6115 Сочи — Роза Хутор отправится со станции Сочи в 19:17 с корректировками времени стоянок на ряде промежуточных станций и прибытием в Розу Хутор в 20:33.

Кроме того, 31 декабря 2025 года, а также 2, 4 и 8 января 2026 года изменится график движения поезда №6107 Сочи — Роза Хутор. Отправление со станции Сочи останется без изменений — в 14:57, однако время стоянок на станциях Адлер и Эсто-Садок будет скорректировано, а прибытие в Розу Хутор запланировано на 16:15 вместо 16:06.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки с учетом временных изменений в расписании движения пригородных поездов.