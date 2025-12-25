Сочи и Краснодар вошли в топ-3 городов по интересу к быстрым знакомствам

Сочи и Краснодар вошли в тройку российских городов с наибольшим интересом к быстрым знакомствам и коротким формам общения. Такие данные приводит сервис знакомств Mamba, проанализировав поведение пользователей в декабре текущего года.

Фото: Мария Удовик

Лидером рейтинга стала Москва, где 64% пользователей ориентированы на непродолжительные переписки и оперативный переход к личным встречам. Вторую позицию занял Сочи — 49% респондентов в городе выбирают формат легких знакомств. Третье место досталось Краснодару, где аналогичные предпочтения указали 46% пользователей.

В число городов с повышенным спросом на быстрые свидания также вошли Казань, Ростов-на-Дону, Ставрополь и Калининград, пишет ТАСС. Эксперты отмечают, что в этих локациях пользователи чаще настроены на неформальное общение и оперативные встречи.

Аналитики сервиса также оценили, как часто онлайн-общение переходит в офлайн. В декабре чаще всего до реальных свиданий доходят жители крупных городов. Москва вновь заняла первое место: в столице 68% активных переписок завершаются назначением встречи, а средний срок от первого сообщения до свидания составляет около 2,5 дня. На втором месте оказался Сочи с показателем 57%, за ним следует Краснодар — 52%. Далее в рейтинге расположились Екатеринбург (49%) и Ростов-на-Дону (45%).

Реже всего онлайн-знакомства заканчиваются личными встречами в Волгограде, Уфе и Самаре.

При этом аналитики отмечают, что наиболее выраженный запрос на серьезные отношения сохраняется в северных и восточных регионах страны. По мере продвижения в сторону Сибири пользователи чаще указывают в анкетах цели, связанные с созданием семьи и браком. Лидерами по ориентации на долгосрочные отношения стали Тюмень, Сургут, Пермь, Омск, Новосибирск и Екатеринбург.

По данным экспертов, в декабре активность пользователей сервисов знакомств традиционно возрастает. В этот период среднее количество сообщений увеличивается на 15–20%, а число переписок, которые приводят к личным встречам, растет примерно на 17%.

Мария Удовик