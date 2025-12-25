При пожаре в двухэтажном доме в Сочи погиб мужчина

В Сочи в результате пожара в частном двухэтажном жилом доме погиб мужчина. Возгорание произошло вечером 24 декабря на улице Фабрициуса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 21:48. Первые подразделения прибыли на место происшествия в 21:59. По прибытии было установлено, что огнем охвачен двухэтажный жилой дом, площадь возгорания составила около 70 кв. м.

Ликвидация пожара была завершена в 22:33. В ходе осмотра места происшествия спасатели обнаружили тело мужчины. Личность погибшего в настоящее время устанавливается. Причины возникновения пожара уточняются.

Ранее сообщалось о других смертельных пожарах в Краснодарском крае. Так, 16 декабря возгорание произошло в частном доме, расположенном в переулке Прудовом в городе Кропоткине. После сообщения соседей на место прибыли подразделения МЧС. После ликвидации огня в одной из комнат было обнаружено тело 60-летней хозяйки дома. Точная причина пожара будет установлена по итогам экспертиз.

Кроме того, возгорание произошло в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Красной в Кропоткине. После локализации пожара в одной из квартир было найдено тело 62-летнего владельца жилья.

Мария Удовик