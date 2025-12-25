Сочинский нацпарк опроверг данные о продаже незаконных экскурсий

Администрация Сочинского национального парка опровергла информацию о продаже нелегальных туристических услуг на территории особо охраняемой природной зоны. Как пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя директора учреждения Владимира Титова, национальный парк не осуществляет коммерческую реализацию туров, а все участники туристической деятельности работают в рамках установленных правил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочинского национального парка Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

Ранее в ряде СМИ появилась информация о результатах проверки Генеральной прокуратуры, в ходе которой якобы были выявлены нарушения в Сочинском национальном парке и Кавказском государственном биосферном заповеднике на сумму свыше 3 млрд руб. В публикациях утверждалось, что на особо охраняемых природных территориях сложилась «серая зона» в части допуска туристических групп, а нарушения якобы фиксировались с 2023 года.

В ответе на запрос ТАСС Владимир Титов подчеркнул, что Сочинский национальный парк не занимается продажей туристических маршрутов. По его словам, туристические компании, экскурсоводы и инструкторы-проводники, оказывающие услуги, связанные с посещением парка, действуют на равных условиях в соответствии с утвержденными нормативными актами и находятся под постоянным контролем администрации учреждения.

Он также отметил, что претензии со стороны отдельных представителей туристического бизнеса зачастую обусловлены необходимостью строгого соблюдения природоохранных требований. Эти ограничения, по его словам, направлены на защиту наиболее ценных и уязвимых природных комплексов и сдерживают их коммерческую эксплуатацию.

В нацпарке уточнили, что для туристической и рекреационной деятельности доступно более половины его территории. Ежегодно Сочинский национальный парк посещают свыше 5 млн человек. При этом физические лица могут находиться на территории парка только при наличии специального разрешения, а для посещения экологических маршрутов требуется приобретение билета на контрольно-пропускных пунктах.

Сочинский национальный парк был создан в 1983 году и расположен вдоль побережья Черного моря в границах города-курорта Сочи, на северо-западных склонах Большого Кавказа. Это первый национальный парк в России и подведомственное учреждение Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет около 214 тыс. га, из которых 94,1% приходится на горные леса. Флора парка насчитывает более 2,2 тыс. видов, при этом около 30% животных и растений относятся к реликтовым, 20% — к эндемичным, а более 20% включены в различные Красные книги.

Мария Удовик