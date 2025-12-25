Поющий фонтан на Медальной площади Сириуса подготовил новогоднее шоу

Поющий фонтан, расположенный на Медальной площади федеральной территории «Сириус», представит для жителей и гостей курорта специальную новогоднюю программу. Праздничные светомузыкальные шоу будут проходить ежедневно с 31 декабря по 11 января в вечернее время, при этом отдельные выступления запланированы и в главную ночь года, сообщает пресс-служба ФТ.

Фото: пресс-служба администрации ФТ

Как сообщили в администрации Сириуса, вечерние представления будут сопровождаться мелодиями из популярных советских кинофильмов и мультфильмов. В программе прозвучат музыкальные темы из фильмов «Ирония судьбы», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Карнавальная ночь», а также из мультфильмов «Ну, погоди!» и «Зима в Простоквашино». Отдельное место в программе займет известная новогодняя композиция о снежинке из фильма «Чародеи».

В администрации отметили, что шоу будет носить не только развлекательный, но и познавательный характер. В ходе представлений зрителям расскажут об истории появления елочных игрушек, а также о традициях празднования Нового года.

Посетить поющий фонтан можно с 31 декабря по 11 января с 18:00 до 19:00. В праздничные дни предусмотрены дополнительные показы: 31 декабря фонтан будет работать также в 12:00, а в новогоднюю ночь — в 00:00.

Ранее сообщалось, что поющий фонтан в Сириусе достигает высоты 25 м, что делает его одним из самых высоких в России. Для формирования водных композиций используется около 500 форсунок различного типа. Световое оформление обеспечивают более 2 тыс. светодиодов, позволяющих менять цветовую палитру и создавать разнообразные визуальные эффекты. Шоу фонтана, выполненного в форме чаши олимпийского огня, проходят ежедневно в вечернее время и сопровождаются музыкальными композициями из кинофильмов, а также испанскими, латиноамериканскими, классическими и джазовыми произведениями.

Мария Удовик