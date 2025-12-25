Новогодний отдых в горах Сочи подорожал в среднем на 10%

Стоимость зимнего отдыха в горном кластере Сочи в период новогодних праздников увеличилась в среднем на 7–10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказали «Ъ-Сочи» представители туристической отрасли, средний чек поездки в Красную Поляну составляет порядка 95–100 тыс. руб. на человека. В указанную сумму входят перелет, проживание в отеле, расположенном вблизи подъемников, а также ски-пасс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, текущий зимний сезон формируется с заметной неравномерностью. Традиционно туристический поток в Сочи распределяется между прибрежным и горным кластерами, однако в этом году их динамика существенно разошлась. По словам эксперта, прибрежная часть курорта демонстрирует рост турпотока на уровне 3–4%, тогда как горнолыжный сегмент временно просел на 8–10%.

Основной причиной такого расхождения Сергей Ромашкин называет поздний старт сезона катания. Он отмечает, что спрос на отдых в Красной Поляне напрямую зависит от погодных условий и наличия устойчивого снежного покрова. Пока трассы не открыты в полном объеме, туристы откладывают поездки, поскольку ключевой мотивацией для выбора горного кластера остается именно катание, а не проживание в отелях.

При этом эксперты подчеркивают, что текущая ситуация не является окончательной. По оценке господина Ромашкина, один интенсивный снегопад может привести к резкому росту бронирований и восстановлению спроса в горнолыжном сегменте. В настоящее время совокупный результат сезона близок к нулевой динамике: рост в прибрежной части фактически компенсируется снижением в горах.

Ценовой фактор продолжает оставаться одним из ключевых ограничителей спроса. По словам Сергея Ромашкина, рост стоимости отдыха за год был относительно умеренным — в пределах 7–8%, то есть на уровне инфляции. Однако проблема заключается в том, что даже год назад цены в Красной Поляне находились на высоком уровне, а их дальнейшее увеличение усилило чувствительность туристов к стоимости поездки. Эксперт подчеркивает, что Красная Поляна остается самым дорогим горнолыжным курортом России.

В целом участники рынка сходятся во мнении, что зимний сезон в Сочи будет развиваться по сценарию умеренного роста. По оценкам экспертов, при благоприятных погодных условиях и равномерном распределении турпотока прирост по итогам сезона может составить 3–5%. Ключевыми факторами успеха останутся гибкая ценовая политика, готовность инфраструктуры к пиковым нагрузкам и адаптация курортов к изменяющемуся поведению туристов.

Пока известно, что курорты «Роза Хутор» и «Красная Поляна» перенесли старт сезона из-за теплой зимы. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Газпром Поляны», точные даты пока не известны и специалисты также будут ориентироваться на высоту снежного покрова.

Мария Удовик