Число многодетных семей в Сочи за год выросло на 26%

В Сочи подвели итоги работы Совета по поддержке многодетных семей за 2025 год. На заседании были рассмотрены результаты деятельности автономной некоммерческой благотворительной организации, оказывающей помощь многодетным семьям, а также вопросы предоставления земельных участков таким семьям в других муниципалитетах Краснодарского края и возможности получения компенсационных выплат, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Совещание прошло под председательством заместителя главы города Сочи Елены Канюк. В ходе обсуждения также были затронуты темы строительства новых спортивных площадок для детей и подростков, а также организации досуговых мероприятий в период новогодних и рождественских праздников. Отдельное внимание уделили вопросам обеспечения возможности бесплатного посещения музеев, парков и выставок детьми из многодетных семей.

Как отметили в администрации курорта, в Сочи проживает более 8 тыс. многодетных семей. За последние годы их количество увеличилось на 26%, а число детей, воспитывающихся в таких семьях, выросло на 30%.

Помимо федеральных и краевых мер социальной поддержки, многодетные семьи в Сочи получают дополнительную помощь из муниципального бюджета. Речь идет о ежемесячной денежной выплате в размере 400 руб., что составляет 4,8 тыс. руб. в год. Этой мерой поддержки пользуются порядка 2 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются более 7,3 тыс. детей. В 2025 году на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в бюджете Сочи было предусмотрено 53 млн руб., еще 1,8 млн руб. направлено по программе «Обеспечение доступным жильем».

Кроме того, в текущем году детям отдельных категорий граждан, включая малообеспеченные многодетные семьи, планируется вручить новогодние подарки на общую сумму около 6 млн руб.

