S7 оштрафовали за овербукинг на рейсах в Хабаровск и Сочи

Авиакомпанию S7 Airlines (бренд «Сибирь») привлекли к административной ответственности за отказ в воздушной перевозке пассажирам, следовавшим по направлениям Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург. Размер штрафа составил 30 тыс. руб., сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Проверка надзорного ведомства показала, что в летний период 2025 года при выполнении стыковочных рейсов авиаперевозчик допустил превышение количества зарегистрированных пассажиров над числом посадочных мест на борту воздушных судов. В результате 16 пассажирам было отказано в реализации услуги воздушной перевозки.

Как уточнили в прокуратуре, причиной инцидентов стала продажа авиакомпанией большего числа билетов, чем фактически имелось мест на рейсах, подготовленных к вылету. Нарушения были выявлены на маршрутах в Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург.

По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры S7 Airlines была привлечена к ответственности за повторное несоблюдение требований законодательства при оказании услуг пассажирам. Решение о назначении штрафа принято в рамках действующих норм административного права.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания «Сибирь» была оштрафована на 30 тыс. руб. за нарушение законодательства, что привело к отказу в перевозке 11 пассажиров на рейсах в Сочи и Владивосток из-за овербукинга. Это не первый случай, когда авиакомпания сталкивается с подобными проблемами, ранее аналогичные ситуации происходили и с другими перевозчиками.

Мария Удовик