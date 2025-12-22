Главные новости за 23 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В порту Тамань Темрюкского района потушены возгорания на танкере и причале после атаки беспилотного летательного аппарата.

В Краснодарском крае в стадии реализации находятся 27 инвестиционных проектов по созданию или развитию производств промышленной импортозамещающей продукции. Порядка 20 инициатив получили краевую господдержку.

На федеральной территории Сириус стартовало строительство второй очереди президентского лицея. Проект реализует образовательный фонд «Талант и успех». Комплекс разместится в непосредственной близости от Научно-технологического университета «Сириус».

В Краснодарском крае в предновогодний период выросли цены и продажи искусственных елей и праздничной атрибутики. Медианная цена искусственной ели в ноябре—начале декабря составила 3926 руб., что на 11% выше уровня прошлого года.

Власти Краснодарского края выделили 43,2 млн руб. на устранение последствий ЧС, которая произошла в Туапсинском округе 3 августа из-за сильных ливней. Губернатор Вениамин Кондратьев подписал постановление 19 декабря 2025 года.

В Республике Адыгея в 2026 году продолжат реализацию программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общий объем финансирования составит порядка 340 млн руб.

За год число погибших детей при ЧС на Кубани выросло в четыре раза. С начала года в результате чрезвычайных ситуаций погибли восемь несовершеннолетних, тогда как годом ранее этот показатель составлял два человека.

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова исключили из совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. Об этом говорится в распоряжении главы страны от 22 декабря.

Число дел об организации проституции в Краснодарском крае снизилось почти вдвое. Всего возбудили 15 уголовных дел по статьям о проституции против 26 в предыдущем году.

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор бывшему председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой. Ее признали виновной в получении взяток по семи эпизодам.