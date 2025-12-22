За год число погибших детей при ЧС на Кубани выросло в четыре раза

В 2025 году в Краснодарском крае зафиксирован рост числа погибших детей при происшествиях. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, с начала года в результате чрезвычайных ситуаций погибли восемь несовершеннолетних, тогда как годом ранее этот показатель составлял два человека.

Всего в 2025 году спасателями ЮРПСО МЧС России и его филиалами в Краснодарском крае проведено более 1,1 тыс. поисково-спасательные операции. В ходе работ были спасены 793 человека, включая 72 ребенка. Число погибших составило 104 человека, из них восемь — дети. Пропавшими без вести числятся 15 человек, в том числе один ребенок.

Для сравнения, в 2024 году на территории края было выполнено 1,4 тыс. поисково-спасательных работ. Тогда спасатели оказали помощь 1,1 тыс. пострадавшим, среди которых 107 детей. Общее число погибших составило 185 человек, включая двух несовершеннолетних. Случаев пропажи детей зафиксировано не было.

В 2025 году к проведению спасательных операций привлекались более 12,3 тыс. специалистов и свыше 2,7 тыс. единиц техники, включая автомобильную, авиационную и водную. В 2024 году в работах участвовали 6,3 тыс. спасателей и почти 1,7 тыс. единиц техники.

В Сочи с начала 2025 года подразделения ЮРПСО МЧС России провели 426 поисково-спасательных работ, значительная часть которых была связана с природными происшествиями в горно-лесной местности и на водных объектах. На техногенные инциденты пришлось 79 выездов, включая ликвидацию последствий ДТП, еще 207 вызовов были отнесены к бытовым и иным происшествиям. Отдельным направлением стали поиски туристов: спасатели 23 раза привлекались к авиапоиску в горах и акватории Черного моря, в результате чего были спасены 32 человека, в том числе трое детей. Всего с начала года в Сочи спасены 319 человек, включая 34 ребенка, при этом в 2024 году аналогичный показатель составлял 480 спасенных.

Мария Удовик