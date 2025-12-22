В Сириусе начали строительство второй очереди президентского лицея

На федеральной территории Сириус стартовало строительство второй очереди президентского лицея. Проект реализует образовательный фонд «Талант и успех». Комплекс разместится в непосредственной близости от Научно-технологического университета «Сириус». Об этом сообщает пресс-служба лицея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Президентский Лицей «Сириус» Фото: Президентский Лицей «Сириус»

Проект включает четыре функциональные зоны. Парк при лицее станет открытой территорией для всех посетителей со спортивной зоной, беговой дорожкой и велосипедным маршрутом.

Детский сад рассчитан на 240 мест общей площадью 13,9 тыс. кв. м. В здании разместятся спортивный зал, мастерские (столярная, изобразительного искусства, конструирования), кулинарная студия, универсальный зал для мероприятий и другие объекты.

Школа вместит более 1,2 тыс. учащихся на площади 37,2 тыс. кв. м. Особенностью учреждения станет система внутренних дворов для разных возрастных групп. Ученики получат доступ к блокам начального, среднего и старшего звена, связанным с научным кластером и лабораториями, кухонному блоку с обеденными залами, аудитории на 250 человек и административному корпусу. Корпус дополнительного образования общей площадью 34,4 тыс. кв. м объединит технологический кластер, конгресс-центр, театральные студии и спортивный кластер с двумя залами и бассейном.

Архитектура комплекса интегрируется в природный ландшафт и станет частью водно-климатического парка федеральной территории.

Президентский лицей «Сириус» входит в единую научно-образовательную систему федеральной территории, где ключевыми узлами выступают Университет «Сириус» и ИНТЦ «Сириус». Их взаимодействие выстроено как траектория развития от школы до профессиональной реализации. Образовательные программы лицея построены со сквозными траекториями, охватывающими университет и ИНТЦ.

Алина Зорина