Экс-председателя Ростовского облсуда Елену Золотареву приговорили к 15 годам

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор бывшему председателю Ростовского областного суда Елене Золотаревой. Ее признали виновной в получении взяток по семи эпизодам, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Елене Золотаревой назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с нее штраф в размере 170 млн руб. и лишил права занимать государственные должности на 15 лет. Запрет распространяется на службу в судебных и правоохранительных органах, а также в органах местного самоуправления. Экс-председателя также лишили почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды.

По данным обвинения, общая сумма полученных Еленой Золотаревой взяток составила 18 млн руб. Помимо нее, под следствием находятся еще трое фигурантов дела. Бывший заместитель председателя суда Татьяна Юрова обвиняется в получении взяток на 3 млн руб. и посредничестве при коррупции.

Глава областного управления судебного департамента Андрей Рощевский и председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко выступали посредниками в коррупционных схемах.

В конце судебного заседания Золотарева отказалась выступать в прениях. Юрова и Бондаренко заявили о готовности представить свои позиции на следующем заседании.

Анна Гречко