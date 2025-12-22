В Адыгее в 2026 году на жилье для детей-сирот направят около 340 млн рублей
В Республике Адыгея в 2026 году продолжат реализацию программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общий объем финансирования составит порядка 340 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Из указанной суммы 300 млн руб. предусмотрены в республиканском бюджете, еще 40,35 млн руб. регион получит из федерального бюджета. Средства направят на приобретение жилых помещений для детей-сирот в муниципалитетах республики.
В рамках программы в 2026 году жильем планируется обеспечить около 96 детей-сирот в восьми муниципальных образованиях. Наибольшее количество квартир предусмотрено в Майкопе — 43, еще 17 — в Майкопском районе и 9 — в Тахтамукайском районе.
По данным минстроя Адыгеи, по семь детей-сирот обеспечат жильем в Шовгеновском и Красногвардейском районах, шесть — в Гиагинском районе, пять — в Кошехабльском районе и два — в Теучежском районе.
В ведомстве подчеркнули, что обеспечение жильем детей-сирот остается одной из приоритетных задач социальной политики региона и реализуется во взаимодействии с федеральными и муниципальными органами власти.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2025 году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Адыгее выделили 468,8 млн руб. На эти средства планировали приобрести 150 квартир.