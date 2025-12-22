Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Туапсинскому округу выделили 43 млн рублей на ликвидацию последствий ливней

Власти Краснодарского края выделили 43,2 млн руб. на устранение последствий ЧС, которая произошла в Туапсинском округе 3 августа из-за сильных ливней. Губернатор Вениамин Кондратьев подписал постановление 19 декабря 2025 года.

Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Средства направят региональному министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций для восстановительных работ. В августе из-за проливных дождей в округе ввели режим ЧС муниципального уровня. Вода поднялась в населенных пунктах Джубгского, Тенгинского и Новомихайловского территориальных отделов.

В селе Дефановка подтоплены оказались 25 домов, в Молдавановском — 9 домов и более 20 придомовых территорий, в Новомихайловском были затоплены 20 придомовых территорий. В Лермонтово был разрушен мост через реку Шапсухо, соединяющий микрорайон Лазурная Поляна с самим селом. Основные восстановительные работы завершились к вечеру 5 августа. Спасательные службы откачали свыше 11 тыс. куб. м воды.

Алина Зорина

