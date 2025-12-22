Число дел об организации проституции в Краснодарском крае снизилось почти вдвое

В Краснодарском крае в 2025 году возбудили 15 уголовных дел по статьям о проституции против 26 в предыдущем году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Фото: Сергей Пономарев, Коммерсантъ

По статье «Организация занятия проституцией» (241 УК РФ) возбудили восемь дел в 2025 году против 20 в 2024-м. Дел о вовлечении в проституцию (240 УК РФ) стало больше — семь против шести в прошлом году.

В суд направили девять дел об организации проституции и два дела о вовлечении в нее. Для сравнения: в 2024 году в суд поступили 12 и 5 дел соответственно. Кроме того, правоохранители выявили три эпизода создания преступного сообщества (210 УК РФ) с участием 13 фигурантов.

Так, в 2025 году сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю выявили четыре преступные группы, организовавшие проституцию в массажных салонах и гостиницах Краснодара, Сочи и Новороссийска.

В июне правоохранители задокументировали деятельность организованной преступной группы, которая вовлекала женщин в проституцию в двух массажных салонах Краснодара. По данному эпизоду возбуждено уголовное дело в отношении двух фигурантов. 22 сентября заведено дело против четверых фигурантов, которые организовывали проституцию женщин с 2021 года по февраль 2025-го в четырех помещениях на территории краевого центра.

В апреле полицейские Краснодарского края совместно с коллегами из Нижегородской области провели семь обысков в массажных салонах Сочи и Новороссийска, где предоставлялись интимные услуги. По результатам операции возбуждено дело по статьям о вовлечении и организации проституции. 22 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники зафиксировали оказание интимных услуг в одной из гостиниц Краснодара. 21 апреля по этому факту возбудили уголовное дело в отношении троих подозреваемых.

Среди направленных в суд дел — дело против преступного сообщества из 13 человек, которое с июля 2014 года вовлекало женщин в проституцию, в том числе с применением насилия, и организовало притон в массажных салонах Краснодара и Новороссийска. Дело направлено в суд 27 июня 2025 года.

В сентябре 2024 года полицейские пресекли деятельность двух притонов в Краснодаре. Возбуждено дело против группы лиц из трех человек, организовавших работу девушек в банных комплексах с января 2022 года по май 2024-го. В сентябре 2025 года дело направлено в суд.

Также в суд направлены дела по фактам организации проституции в Ейске (семь обвиняемых), Славянском районе (три обвиняемых, в деле фигурируют несовершеннолетние), Туапсе, Сочи и Анапе (11 фигурантов).

Наталья Решетняк